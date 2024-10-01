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21:08, 1 октября 2024Мир

На Западе предрекли безоговорочную капитуляцию Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждет безоговорочная военная капитуляция

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину ожидает безоговорочная капитуляция в конфликте с Россией. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, конфликт завершится роспуском украинской армии и выводом персонала НАТО из страны. При этом, как полагает эксперт, боевые действия не продлятся долго. Он отметил, что логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушена.

«Что бы мы ни называли переговорами, они будут похожи на переговоры об урегулировании, которые вели нацисты в конце Второй мировой войны, где речь шла о безоговорочной капитуляции», — заключил Джонсон.

Ранее Джонсон сообщил о разгроме бригад ВСУ на многих участках фронта. Он указал, что российские войска продвигаются вперед по всей этой линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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