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15:37, 1 октября 2024Мир

В США заявили о разгроме бригад ВСУ на многих участках фронта

Джонсон: Россия разгромила бригады ВСУ на многих участках фронта

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская армия разгромила и отбросила назад бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многих участках фронта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Украинцы разбиты и отброшены назад через линию соприкосновения, и речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь», — сказал он.

Аналитик отметил, что российские войска продвигаются вперед по всей этой линии соприкосновения. Он также уточнил, что имеются сведения об окружении украинских военных в Угледаре.

По его словам, ВСУ оказались под давлением у Часова Яра, Торецка и Покровска, но Киев не может исправить ситуацию.

Ранее Джонсон заявил, что логистика украинской армии в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении. Он подчеркнул, что украинские военные потеряли контроль над железнодорожными путями.

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      Виктория Кондратьева
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