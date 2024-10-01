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01:34, 1 октября 2024Мир

В США заявили о тяжелом положении ВСУ у Красноармейска

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ в районе Красноармейска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) находится в крайне тяжелом положении. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Джонсон заявил о тяжелом положении ВСУ в районе Красноармейска, поскольку украинские военные потеряли контроль над железнодорожными путями. Теперь город почти отрезан, добавил он, поэтому не способен служить крупным железнодорожным узлом.

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Экс-аналитик из США подчеркнул, что в результате сложившейся ситуации ВСУ останутся без еды и боеприпасов. Кроме того, они не смогут пополнить свои ресурсы при столкновении с российскими солдатами.

«Никто не сможет представить "солнечный" сценарий, по которому случится чудо и ВСУ отобьют российские войска назад. Этого не произойдет», — отметил он.

Ранее Джонсон указал на безвыходное положение ВСУ. По его мнению, военные не могут противостоять продвижению ВС России. Эксперт подчеркнул, что украинские военные испытывают острый кризис во многих ключевых военных сферах, однако Запад заявляет об удерживании линии фронта в зоне конфликта.

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      Марина Совина
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