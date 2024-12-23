Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в воскресенье, 22 декабря, приехал в Россию и встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Его визит получил неоднозначную реакцию в Европе и на родине. Кроме того, на него отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, посчитав, что связи Фицо с Москвой должны заинтересовать словацкие спецслужбы.

Зеленский счел проблемой зависимость премьера Словакии от российских нефти и газа

Украинский лидер заявил, что отсутствие совместных заявлений Фицо и Путина после встречи говорит о том, что они не могут публично сообщить, что обсуждали на встрече, и «боятся реакции общественности».

Также Зеленский назвал проблемой зависимость премьера Словакии от российских нефти и газа.

Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или через мутные схемы. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы Владимир Зеленский президент Украины

Он указал, что недавно лидеры европейских стран отмечали, что Фицо «не хочет участвовать в общеевропейской работе по энергетической независимости или искать замену российскому газу, а скорее хочет помочь России оттеснить американский газ и энергетические ресурсы других партнеров от Европы». Зеленский посчитал такую «помощь Путину» во время военного конфликта «безнравственной».

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Почему этот лидер так зависит от Москвы? Сколько ему платят, и чем он платит?» — задался вопросом Зеленский.

Власти и оппозиция в Словакии отреагировали на визит противоположно

Оппозиция Словакии возмутилась визитом Фицо в Москву и встречей с Путиным. Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимецки назвал поездку «лживым театром» для избирателей Фицо. «Поступая таким образом, он предает свою собственную страну и шаг за шагом уводит нас из Европы», — сказал политик.

При этом глава небольшой оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг счел визит позором для Фицо, и отметил, что его действия не отражали интересы большей части страны, несмотря на то, что тот обсуждал возможности поставки газа из России.

При этом президент Словакии Петер Пеллегрини, говоря о визите своего премьера, добавил, что защита национальных интересов страны, в том числе поставка нефти и газа для нужд республики, является его «неоспоримым долгом». Он также заявил, что уверен, что визит в Москву не был политически корыстным шагом, который может «навредить Словакии в глазах союзников по ЕС и НАТО», назвав причиной такой уверенности то, что сам факт поездки в Россию во время военного конфликта с Украиной имеет «чрезвычайно сильный внешнеполитический масштаб».

Пеллегрини также сообщил, что ожидает от премьер-министра дополнительной информации о результатах его переговоров с Путиным.

Кроме того, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит «пощечиной Зеленскому». Парламентарий подчеркнул, что президент Украины «лучшей пощечины за свою заносчивость получить не мог». Блага также напомнил, что в Словакии многие симпатизируют России. Евродепутат также отметил, что Россия не является врагом Словакии — «мы с ней не находимся в состоянии войны».

В восточноевропейских странах на визит отреагировали резко

Президент Литвы Гитанас Науседа резко прокомментировал визит Фицо в Россию.

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился Науседа. Он подчеркнул, что Литва не пойдет по такому пути. По его словам, Вильнюс предпочитает независимость в сфере энергетики и рыночные цены.

А МИД Польши назвал «абсолютно понятным» визит Фицо в Москву. «Политика Венгрии и Словакии в отношении России была понятна в течение долгого времени», — сказал замглавы МИД Польши Анджей Шейна. Он отметил, что Украина отказалась от транзита газа через свою территорию, поэтому Словакии надо искать другие решения.