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08:11, 23 декабря 2024Мир

МИД Польши назвал абсолютно понятным визит Фицо в Москву

Замглавы МИД Польши Шейна: визит премьера Словакии Фицо в РФ абсолютно понятен
Семен Александров (редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву абсолютно понятен. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна, сообщает Polsat.

«Политика Венгрии и Словакии в отношении России была понятна в течение долгого времени», — сказал он. Замглавы польского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина отказалась от транзита газа через свою территорию, поэтому Словакии надо искать другие решения.

Ранее Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным во время своего визита в московский Кремль. По словам словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.

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