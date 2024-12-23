Фицо поделился фото с Путиным в соцсетях

Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным в Кремле и поделился совместным фото

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл детали переговоров с Путиным во время своего визита в московский Кремль 22 декабря. Он также опубликовал совместную фотографию с российским лидером в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам словацкого премьера, его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.

Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ в западные страны. Также он рассказал, что в процессе встречи обсуждалась ситуация на Украине, варианты урегулирования конфликта и отношения между РФ и Словакией.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал встречу Путина и Фицо наказанием для Украины. По его словам, Словакия может заблокировать военную помощь Украине в связи с отказом последней от транзита газа.