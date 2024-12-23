Зеленский назвал проблемой зависимость премьера Словакии от российских нефти и газа

Зеленский: зависимость Фицо от российских нефти и газа является проблемой

Зависимость премьер-министра Словакии Роберта Фицо от российских нефти и газа является проблемой для безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.

По словам Украинского лидера, Москва предоставляет значительные скидки на энергоносители Братиславе, однако та «платит за них суверенитетом или по сомнительным схемам». Это, как считает Зеленский, должно насторожить правоохранительные органы и спецслужбы Словакии. Он также предположил, что словацкий премьер заинтересован в торговле с Россией не из-за вопросов безопасности, а из-за выгоды. .

«Вот почему его главная цель — иметь дело с Россией, и именно это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер так зависим от Москвы? Что ему платят и чем он расплачивается?» — задался вопросом украинский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Роберт Фицо обсуждали вопросы энергетики и двусторонние отношения государств во время визита словацкого премьера в Москву. Представитель Кремля добавил, что между главами государств также состоялся разговор о ситуации вокруг Украины.