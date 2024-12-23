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12:15, 23 декабря 2024Мир

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

Песков: Путин и Фицо обсуждали вопросы энергетики и двусторонние отношения
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсуждали вопросы энергетики и двусторонние отношения государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым, произошел достаточно обстоятельный разговор (...) Также удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что между Путиным и Фицо также состоялся разговор о ситуации вокруг Украины. По его словам, российский лидер донес до главы словацкого правительства видение ситуации на поле боя.

Ранее Фицо сообщил, что его визит в Москву и встреча с Путиным стали реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. По словам словацкого премьера, российский лидер подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, однако не считает это реализуемым в следующем году.

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