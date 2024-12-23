Литва резко прокомментировала визит Фицо в Россию

Президент Литвы Науседа раскритиковал премьера Словакии Фицо за визит в Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа резко прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. Он раскритиковал политика в соцсети X.

«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава.

Науседа подчеркнул, что Литва не пойдет по такому пути. По его словам, Вильнюс предпочитает независимость в сфере энергетики и рыночные цены.

Ранее Фицо объяснил визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как он утверждает, это реакция на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через украинскую территорию. Премьер Словакии отметил, что российский лидер подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, но не считает это возможным в 2025 году.