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02:44, 23 декабря 2024Мир

Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому»

Евродепутат от Словакии Блага назвал визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо и Владимир Путин

Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «лучшей пощечины за свою заносчивость получить не мог». Блага также напомнил, что в Словакии многие симпатизируют России.

Евродепутат отметил, что Россия не является врагом Словакии — «мы с ней не находимся в состоянии войны».

До этого Фицо рассказал, что его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.

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