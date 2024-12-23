Евродепутат от Словакии назвал визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому»

Евродепутат от Словакии Блага назвал визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому»

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский «лучшей пощечины за свою заносчивость получить не мог». Блага также напомнил, что в Словакии многие симпатизируют России.

Евродепутат отметил, что Россия не является врагом Словакии — «мы с ней не находимся в состоянии войны».

До этого Фицо рассказал, что его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.