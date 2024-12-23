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10:56, 23 декабря 2024Мир

Фицо обвинили в предательстве из-за визита в Москву

Tagesspiegel: оппозиция обвинила Фицо в предательстве из-за визита в Москву
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Artyom Geodakyan / Reuters

Словацкая оппозиция возмущена визитом премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву и встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Она обвиняет политика вплоть в якобы предательстве интересов страны. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

«Визит Фицо в Москву был лживым театром для его избирателей. (...) Поступая таким образом, он предает свою собственную страну и шаг за шагом уводит нас из Европы», — приводит издание слова лидера крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимецки.

Также авторы материала приводят слова Бранислава Грелинга — главы небольшой оппозиционной партии «Свобода и солидарность». По его словам, визит стал якобы позором для Фицо и его действия не отражали интересы большей части страны, несмотря на то, что тот обсуждал возможности поставки газа из России.

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Фицо «вероломным хорьком» из-за выступления на российском телеканале «Россия 1». Таким образом он отреагировал на слова Фицо программе «60 минут» о готовности посетить Москву 9 мая, по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

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