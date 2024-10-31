Премьера Словакии назвали вероломным хорьком из-за выступления на российском канале

Экс-премьер Словакии Матович назвал Фицо вероломным хорьком

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за выступления на российском телеканале «Россия-1». Об этом сообщает газета Politico.

«Какой ужасный вероломный хорек», — заявил политик.

Таким образом он отреагировал на интервью Фицо программе «60 минут», где тот раскритиковал Европейский союз (ЕС) за вмешательство в конфликт на Украине, а также выразил готовность посетить Москву 9 мая, по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Помимо Матовича, возмутились также лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка, назвавший появление Фицо «огромным позором», а также депутат от оппозиционной партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа. Шимечка добавил, что на подобные шаги «не решался даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Прага с недопониманием относится к заявлениям руководства Словакии о готовности наладить отношения с Россией. Он добавил, что «не пришло время» восстановить традиционные межправительственные контакты Праги и Братиславы.