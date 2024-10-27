На Западе усомнились в возможности Трампа завершить конфликт на Украине

Глава МИД Чехии Липавский: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за день

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы не сможет завершить конфликт на Украине за один день. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Reuters.

«Не верю [в вероятность] однодневного сценария [урегулирования конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [предвыборных митингах]», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Липавский также добавил, что чешская сторона с недопониманием относится к заявлениям руководства Словакии о готовности наладить отношения с Россией. Он также добавил, что «не пришло время» восстановить традиционные межправительственные контакты Праги и Братиславы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Он добавил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.