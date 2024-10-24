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18:58, 24 октября 2024Мир

Путин оценил желание Трампа завершить конфликт на Украине

Путин: Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Трамп искренне говорит, что хочет закончить конфликт на Украине. И мы это поддерживаем», — рассказал президент России.

Путин также заявил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.

В конце сентября Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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      Максим Габриелян
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