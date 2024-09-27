Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратит третью мировую войну

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он написал, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

«Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну», — подчеркнул он.

26 сентября Трамп заявил, что Зеленский отказался заключить сделку по завершению конфликта на Украине. Он выразил возмущение заявлениями президента Украины с критикой в свой адрес, назвав их грязными.