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00:24, 28 декабря 2024Мир

«Украина заплатит огромную цену». Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл последствия западной авантюры Киева

Фицо: Киев заплатит за «западную авантюру» присутствием иностранных войск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». В видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он предрек Украине тяжелые последствия.

Фицо заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.

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До этого Фицо предупреждал, что в результате тяжелого конфликта Украины с Россией Киев не только потеряет треть собственной территории, но так и не получит приглашение на вступление в состав НАТО.

Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

Словакия готова стать посредником между Московй и Киевом, заявил Фицо. «Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры по Украине, то мы будем готовы и гостеприимны», — сказал он. Глава словацкого правительства уточнил, что Братислава готова принять переговоры о мире на любом уровне.

Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что в ходе встречи с Фицо обсуждалось мирное урегулирование конфликта на Украине. Более того, по словам президента России, Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров. Путин добавил, что Россия не против этого.

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После этого Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию Путина на его предложение. При этом он подчеркнул, что Братислава продолжит проводить суверенную словацкую внешнюю политику, «ориентированную на все четыре стороны света».

Фицо отказался считать себя слугой Зеленского

Фицо ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, указав, что он не является слугой.

Понимаю, что по корыстным политическим причинам Запад дает практически все, что вы попросите. Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать

Роберт Фицопремьер-министр Словакии

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Зеленский объяснил, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Кроме того, 23 декабря Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.

В Москве отреагировали на речи Зеленского. «Я видела попытки коммерческих предложений в международных отношениях, но такого прямого хамского, оскорбительного высказывания со стороны Зеленского не видела», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, неадекватность украинского политика видна невооруженным глазом. Официальный представитель МИД также объяснила причину подобных заявлений о Фицо коррумпированностью Зеленского и властей Украины.

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