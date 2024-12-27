Фицо отказался считать себя слугой Зеленского

Фицо заявил, что не является слугой Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не является слугой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаю, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите. Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — сказал он.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Кроме того, 23 декабря Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.