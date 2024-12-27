Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:59, 27 декабря 2024Мир

Фицо отказался считать себя слугой Зеленского

Фицо заявил, что не является слугой Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не является слугой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимаю, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите. Но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — сказал он.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Кроме того, 23 декабря Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Словакия заявила о готовности принять у себя мирные переговоры по Украине

      Стало известно о сильном взрыве в российском городе

      Пролет китайского истребителя шестого поколения на малой высоте сняли на видео

      В Израиле палестинец зарезал россиянку

      В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

      В Белом доме высказались о предложении Словакии по переговорам по Украине

      В России начались рейды по магазинам пиротехники

      На Западе назвали козырь России в СВО

      Фицо отказался считать себя слугой Зеленского

      Американская система ПРО впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше