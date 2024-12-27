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21:38, 27 декабря 2024Мир

Фицо оценил реакцию Путина на его предложение о переговорах по Украине

Фицо: приветствую реакцию Путина на идею о переговорах по Украине в Словакии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует позитивную реакцию президента России Владимира Путина на его предложение о переговорах по Украине в Словакии. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что обсуждал данную тему с российским лидером. При этом он подчеркнул, что Братислава продолжит проводить суверенную словацкую внешнюю политику «ориентированную на все четыре стороны света».

Ранее Путин прокомментировал слова Роберта Фицо о том, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины. Российский лидер отметил, что Москва не против этого. В свою очередь, словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оценил слова российского лидера, сочтя их позитивным сигналом.

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