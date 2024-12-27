Премьер Словакии Фицо: Украина заплатит за западную авантюру потерей территорий

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». Он предрек Украине потерю территорий и другие последствия в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.

До этого Фицо рассказал, что в результате тяжелого конфликта Украины с Россией Киев не только потеряет треть собственной территории, но так и не получит приглашение на вступление в состав НАТО.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это. По его словам, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.