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22:50, 27 декабря 2024Мир

Фицо раскрыл плату Украины за «западную авантюру»

Премьер Словакии Фицо: Украина заплатит за западную авантюру потерей территорий
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». Он предрек Украине потерю территорий и другие последствия в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо заявил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу, а также отметил ухудшение переговорных позиций Киева с каждым днем. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.

До этого Фицо рассказал, что в результате тяжелого конфликта Украины с Россией Киев не только потеряет треть собственной территории, но так и не получит приглашение на вступление в состав НАТО.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это. По его словам, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.

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