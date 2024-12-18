Фицо: Украина потеряет треть собственной территории в результате конфликта с РФ

В результате тяжелого конфликта Украины с Россией Киев не только потеряет треть собственной территории, но так и не получит приглашение на вступление в состав НАТО. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает портал Denník N.

«Украина приглашение в НАТО не получит, она потеряет треть территории», — заявил словакций политик в ходе заседания комиссии парламента Словакии по делам Европы.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что первым шагом к миру на Украине должно стать признание Киевом и Североатлантическим альянсом своего поражения в конфликте с Россией. По словам аналитика, путь к миру на Украине существует, однако он нетрадиционен.