В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

Захарова назвала хамским высказывание Зеленского о премьере Словакии Фицо

Высказывание Владимира Зеленского о премьер-министре Словакии Роберте Фицо является хамским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я видела попытки коммерческих предложений в международных отношениях, но такого прямого хамского, оскорбительного высказывания со стороны Зеленского не видела», — сказала она.

По ее словам, неадекватность украинского политика видна невооруженным глазом. Официальный представитель МИД также объяснила причину подобных заявлений о Фицо коррумпированностью Зеленского и властей Украины.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Кроме того, 23 декабря Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.