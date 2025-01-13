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22:52, 13 января 2025Россия

Губернатор рассказал о попытке ВСУ атаковать российский регион

Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены», — заявил он.

Богомаз уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать химический завод в городе Сельцо Брянской области. Отмечается, что обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.

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