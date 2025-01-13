ВСУ атаковали химзавод в Брянской области

Mash: ВСУ атаковали химзавод в городе Сельцо Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать химический завод в городе Сельцо Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области. В небе работает ПВО», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия.

Ранее стало известно, что над Брянском сработала система противовоздушной обороны на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Уточняется, что цели были перехвачены, однако неизвестно, был ли российский регион атакован ракетами или беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).