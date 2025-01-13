В российском регионе предупредили о ракетной опасности

Губернатор Клычков предупредил о ракетной опасности в Орловской области

В Орловской области вечером 13 января объявлялась ракетная опасность. О ней жителей российского региона в Telegram-канале предупредил губернатор Андрей Клычков.

Он призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице — найти ближайшее подходящее укрытие. Предупреждение действовало на протяжении 40 минут, отбой последовал в 21:39.

Также 13 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

