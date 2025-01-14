В Энгельсе зафиксировали повреждения на промышленном предприятии после атаки дрона

В Энгельсе повреждения на промышленном предприятии появились после атаки дрона

На промышленном предприятии в Энгельсе после атаки дрона появились повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Других официальных подробностей не приводится. По данным «Осторожно, новости», после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе. Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что в объект попали минимум два раза.

До этого Энгельс атаковали беспилотники в ночь на 8 января. Под удар попало промышленное предприятие. Пожар на нем локализовали через пять дней после инцидента.