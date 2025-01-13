Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 13 января 2025Россия

Пожар на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии локализовали

Саратовский губернатор Бусаргин: Пожар на предприятии в Энгельсе локализовали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

Пожар на горящем шестой день из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятии в Энгельсе локализовали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«По состоянию на 14:00 периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами. Специалисты отмечают, что процесс контролируемый, и угрозы масштабного распространения нет», — сообщил губернатор.

По его словам, для полного тушения пожара предпринимают все необходимое. Специалисты будут находиться на месте до полного устранения возгорания.

Утром в понедельник, 13 января, на предприятии ликвидировали открытое горение. 11 января губернатор отчитывался, что площадь пожара на предприятии сократилась на 80 процентов, но процесс выгорания топлива на предприятии продолжается.

Энгельс попал под удар ВСУ в ночь на 8 января. Тогда в Саратовской области сбили 11 беспилотников, из-за чего на предприятии в городе начался пожар. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китай отказался принимать подсанкционные танкеры с российской нефтью

      Предсказана судьба НАТО при Трампе

      Появились новые подробности боев в Курской области

      В Сенате США предрекли катастрофу из-за Трампа по одному вопросу

      В ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей

      Белгородский губернатор отчитал чиновников

      Доктор Мясников рассказал о связанном с известным врачом из США туалетном инциденте

      В отношении обманувшего мужа Блиновской Пашаева возбудили новое уголовное дело

      Пожар на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии локализовали

      Группу подростков осудили за избиение ранее незнакомого россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше