Пожар на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии локализовали

Саратовский губернатор Бусаргин: Пожар на предприятии в Энгельсе локализовали

Пожар на горящем шестой день из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятии в Энгельсе локализовали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«По состоянию на 14:00 периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами. Специалисты отмечают, что процесс контролируемый, и угрозы масштабного распространения нет», — сообщил губернатор.

По его словам, для полного тушения пожара предпринимают все необходимое. Специалисты будут находиться на месте до полного устранения возгорания.

Утром в понедельник, 13 января, на предприятии ликвидировали открытое горение. 11 января губернатор отчитывался, что площадь пожара на предприятии сократилась на 80 процентов, но процесс выгорания топлива на предприятии продолжается.

Энгельс попал под удар ВСУ в ночь на 8 января. Тогда в Саратовской области сбили 11 беспилотников, из-за чего на предприятии в городе начался пожар. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.