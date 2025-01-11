Российский губернатор оценил обстановку на горящем четвертый день из-за ВСУ предприятии

Губернатор Бусаргин: площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась

Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, которое загорелось после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сократилась. Об обстановке на горящем четвертые сутки объекте сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80 процентов. Количество дыма также значительно снизилось», — сообщил глава региона.

По его словам, процесс выгорания топлива на предприятии продолжается, для ликвидации происшествия специалисты предпринимают все необходимые меры. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния воздуха.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.