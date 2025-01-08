Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий начался пожар

Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись атаке БПЛА, на предприятии начался пожар

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что промышленное предприятие было повреждено при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации никто не пострадал Роман Бусаргин Губернатор Саратовской области

По словам главы региона, на месте для ликвидации последствий пожара работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что у региона достаточно сил и средств, чтобы не дать возгоранию распространиться.

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

До этого Бусаргин сообщал, что от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА, локально работали системы оповещения. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

За ночь в России сбили 32 БПЛА

По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона. Уточняется, что 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также один над территорией Волгоградской области. Также четыре беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарат Минобороны России

Российская армия атаковала украинские аэродромы БПЛА

Днем ранее, 7 января, Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские аэродромы. В Министерстве обороны сообщили, что было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 164 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение Минобороны России

Всего суммарно с начала проведения специальной военной операции Российской армией были уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин РСЗО, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.