ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских аэродромов

Вооруженные силы (ВС) России атаковали украинские аэродромы. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Министерства обороны страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за сутки силами ПВО удалось сбить шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом суммарно с начала проведения специальной военной операции Российской армией были уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 618 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин РСЗО, 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29955 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее бойцы 83-й бригады Воздушно-десантных войск ВС России захватили командно-штабную машину M577 производства США. Это произошло в ходе наступления в Курской области.