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20:43, 6 января 2025Россия

Бойцы ВДВ захватили американскую штабную машину в Курской области

Бойцы ВДВ захватили американскую штабную машину M577 в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы 83-ей бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России захватили командно-штабную машину M577 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Маркировка 2-69 — 2-й батальон 69-го бронетанкового полка армии США», — подчеркнули авторы канала.

Военкоры сообщили о захвате американской штабной машины ВСУ в ходе наступления в Курской области. Как отмечается, маркировка обозначает, что принадлежность техники не была замазана перед отправкой на Украину.

Ранее Минобороны России рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье. Министерство доложило об ударах по украинским подразделениям в районах 17 населенных пунктов, в том числе в Леонидово, Малой Локне и Судже.

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