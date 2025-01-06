Бойцы ВДВ захватили американскую штабную машину M577 в Курской области

Бойцы 83-ей бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России захватили командно-штабную машину M577 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Маркировка 2-69 — 2-й батальон 69-го бронетанкового полка армии США», — подчеркнули авторы канала.

Военкоры сообщили о захвате американской штабной машины ВСУ в ходе наступления в Курской области. Как отмечается, маркировка обозначает, что принадлежность техники не была замазана перед отправкой на Украину.

Ранее Минобороны России рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье. Министерство доложило об ударах по украинским подразделениям в районах 17 населенных пунктов, в том числе в Леонидово, Малой Локне и Судже.