Минобороны рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье

Минобороны: ВС РФ поразили ВСУ в районе 16 населенных пунктов Курской области

Вооруженные силы (ВС) России поразили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе 16 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале

«В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Министерство сообщило о поражении ВСУ в курском приграничье по состоянию на 6 января. В частности, ведомство сообщило об ударах по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.

Ранее Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.