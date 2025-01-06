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14:17, 6 января 2025Россия

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Большого Солдатского в районе хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена», — подчеркнули в министерстве.

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области и сообщило об уничтожении основных сил противника в районе Бердина. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

5 января ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Курской области на танках и броневиках. Выдвинувшаяся с позиций в сторону населенного пункта Бердин украинская штурмовая группа была атакована артиллерией и авиацией.

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