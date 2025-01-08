Минобороны сообщило о 32 сбитых дронах в небе над Россией за ночь

Минобороны: в небе над Россией за ночь были уничтожены 32 беспилотника

Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона, передает РИА Новости.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также один над территорией Волгоградской области. Помимо этого четыре беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что Саратов и Энгельс в ночь на 8 января подверглись массированной атаке БПЛА. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на одном из промышленных предприятий.