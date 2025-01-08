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07:30, 8 января 2025Россия

Минобороны сообщило о 32 сбитых дронах в небе над Россией за ночь

Минобороны: в небе над Россией за ночь были уничтожены 32 беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона, передает РИА Новости.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также один над территорией Волгоградской области. Помимо этого четыре беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что Саратов и Энгельс в ночь на 8 января подверглись массированной атаке БПЛА. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на одном из промышленных предприятий.

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