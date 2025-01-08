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06:30, 8 января 2025Россия

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

Бусаргин: Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что Саратов и Энгельс в ночь на 8 января подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения на одном из промышленных предприятий.

«Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — добавил Бусаргин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских БПЛА в небе над регионом. Он уточнил, что в селе Стрелецкое кровля и фасад частного дома были повреждены в результате падения обломков дрона. Также на территории домовладения загорелся мусор.

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