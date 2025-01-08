В небе над российским регионом сбили несколько беспилотников

Гладков заявил, что средства ПВО сбили несколько БПЛА над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что в селе Стрелецкое кровля и фасад частного дома были повреждены в результате падения обломков дрона. Также на территории домовладения загорелся мусор.

Ранее Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки Красногвардейского района Белгородской области БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в трех домах были выбиты окна и посечены фасады.