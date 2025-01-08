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03:35, 8 января 2025Россия

В небе над российским регионом сбили несколько беспилотников

Гладков заявил, что средства ПВО сбили несколько БПЛА над Белгородской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что в селе Стрелецкое кровля и фасад частного дома были повреждены в результате падения обломков дрона. Также на территории домовладения загорелся мусор.

Ранее Гладков заявил, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки Красногвардейского района Белгородской области БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в трех домах были выбиты окна и посечены фасады.

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