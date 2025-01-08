Раскрыты имена погибших в Энгельсе после атаки дронов пожарных

МЧС назвало имена погибших в Энгельсе после атаки дронов пожарных

В Саратовской области при исполнении служебного долга погибли сотрудники МЧС России Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Афанасьев был начальником 1 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда. Пожарным он проработал более четырех лет. Телеупов являлся старшим пожарным 4-й пожарно-спасательной части. Он пришел в МЧС в 2019 году.

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших. Куренков назвал гибель двух сотрудников невосполнимой утратой и отметил, что «герои выполнили свой долг до конца».

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждение получило одно из промышленных предприятий. Пожарные погибли в ходе ликвидации последствий удара в Энгельсе.