Стало известно о жертвах пожара после атаки БПЛА в Энгельсе

При тушении пожара после атаки БПЛА в Энгельсе погибло двое пожарных

В ходе ликвидации последствий атаки беспилотников по городу Энгельс погибло двое пожарных. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Также, по данным властей, при тушении пожара серьезно пострадал еще один сотрудник пожарной службы МЧС. Его госпитализировали. Оказание медицинской помощи пострадавшим, как сообщается, на особый контроль взял министр здравоохранения.

Чистоту воздуха в городе фиксируют специалисты управления Роспотребнадзора — количество загрязняющих веществ на данный момент не превышает норму. Ввиду увеличения площади возгорания в Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждение получило одно из промышленных предприятий. Всего над территорией России сбили 32 украинских дрона.