Открытое горение на горящем шестой день из-за ВСУ российском предприятии ликвидировали

Губернатор Бусаргин: Открытое горение на предприятии в Энгельсе ликвидировано

Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе, которое загорелось после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали на шестой день после начала пожара. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения», — сообщил губернатор. Он поблагодарил сотрудников МЧС, спасателей и других работчников оперативных служб, которые круглосуточно работают на месте ЧП.

11 января Бусаргин отчитывался, что площадь пожара на предприятии сократилась на 80 процентов. Тогда он заявлял, что процесс выгорания топлива на предприятии продолжается, для ликвидации происшествия специалисты предпринимают все необходимые меры.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.