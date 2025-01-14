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08:13, 14 января 2025Россия

ВСУ атаковали Россию с помощью 200 дронов и ракет ATACMS

Shot: За ночь над территорией России сбили более 200 дронов и 5 ракет ATACMS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Регионы России подверглись самой массированной атаке в 2025 году. По данным Telegram-канала Shot, в ночь на 14 января над территорией страны сбили более 200 дронов и 5 американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар у с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) PD-2, «Бобер», «Лютый» и UJ-22.

Ночью украинская армия атаковала Тульскую область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минимум 16 дронов. Также удару подвергся город Энгельс Саратовской области и химический завод в Казани. Там произошло возгорание трех цистерн с топливом.Помимо этого, о взрывах сообщали жители Ростовской, Тамбовской и Воронежской областей.

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