Появились подробности о попытке атаки ВСУ на завод в Казани

Mash: ВСУ атаковали завод в Казани с помощью дальнобойного БПЛА «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани с помощью дальнобойного беспилотника «Лютый». Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, беспилотник, который пытался ударить по промышленному объекту, является репликой турецкого Bayraktar. Он способен пролететь до тысячи километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

В результате попытки атаки на территории предприятия загорелись три цистерны с топливом. О том, какие еще есть повреждения, а также о пострадавших, не сообщается.

ВСУ пытались атаковать предприятие в Казани утром во вторник, 14 января. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию предприятия «Оргсинтез», которое является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и металлоценового полиэтилена. В аэропорту Казани также вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.