В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Грабцево в Калуге, Гагарин в Саратове, Донское в Тамбове и аэпропорт Казани.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Все экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов выполнят необходимые мероприятия с этой целью.

11 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в воздушных гаванях Казани, Ижевска, Ульяновска и Самары, а в дальнейшем коснулись Кирова и Уфы. Эти меры были предприняты на фоне угрозы атак украинскими беспилотниками.

