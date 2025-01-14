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07:00, 14 января 2025Россия

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что не принимают и не выпускают самолеты воздушные гавани Грабцево в Калуге, Гагарин в Саратове, Донское в Тамбове и аэпропорт Казани.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Все экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов выполнят необходимые мероприятия с этой целью.

11 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в воздушных гаванях Казани, Ижевска, Ульяновска и Самары, а в дальнейшем коснулись Кирова и Уфы. Эти меры были предприняты на фоне угрозы атак украинскими беспилотниками.

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