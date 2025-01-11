Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Кирова и Уфы

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах еще двух российских городов — Кирова и Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в аэропорту Кирова ввели в 18:45 по московскому времени, а в воздушной гавани Уфы — в 18:50, уточнил он. Раскрывать возможные сроки возобновления нормальной работы представитель Росавиации раскрывать не стал. В настоящее время, пояснил Кореняко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.

Ранее аналогичные меры затронули еще ряд аэропортов, расположенных в крупных российских городах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности, были введены в воздушных гаванях Казани, Ижевска, Ульяновска и Самары. Эти меры были введены на фоне угрозы атак украинскими беспилотниками.

До этого власти Татарстана объявили в регионе повышенный уровень опасности налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вечером 11 января сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе компании «Танеко» в Нижнекамске. Однако позже в городской администрации опровергли эту информацию, отметив, что оранжевое зарево на небе было вызвано работой факелов, которые являются частью технологического процесса предприятия.