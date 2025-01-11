Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:36, 11 января 2025Россия

Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Кирова и Уфы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Larsson / Shutterstock / Fotodom  

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах еще двух российских городов — Кирова и Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в аэропорту Кирова ввели в 18:45 по московскому времени, а в воздушной гавани Уфы — в 18:50, уточнил он. Раскрывать возможные сроки возобновления нормальной работы представитель Росавиации раскрывать не стал. В настоящее время, пояснил Кореняко, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в этих регионах.

Ранее аналогичные меры затронули еще ряд аэропортов, расположенных в крупных российских городах. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности, были введены в воздушных гаванях Казани, Ижевска, Ульяновска и Самары. Эти меры были введены на фоне угрозы атак украинскими беспилотниками.

До этого власти Татарстана объявили в регионе повышенный уровень опасности налетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вечером 11 января сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе компании «Танеко» в Нижнекамске. Однако позже в городской администрации опровергли эту информацию, отметив, что оранжевое зарево на небе было вызвано работой факелов, которые являются частью технологического процесса предприятия.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?

      В Татарстане опровергли новости о пожаре на предприятии в Нижнекамске

      Ограничения ввели в аэропортах еще двух российских городов

      В одной стране пожаловались на шантаж и попрошайничество бегающего по Европе Зеленского

      Якутский штурмовик отреагировал на присвоение ему звания Героя России

      Еще в одном российском городе ограничили работу аэропорта

      Зеленский показал «пленного северокорейского солдата» с военным билетом из Тувы

      Тарасова ответила назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту-чемпиону

      Жителей одного российского региона предупредили об угрозе атак беспилотников

      В Германии рассказали о ситуации с неуправляемым танкером в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше