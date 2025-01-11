В российском городе загорелся завод

В Нижнекамске загорелся нефтеперерабатывающий завод «Танеко»

В городе Нижнекамск, Республика Татарстан, загорелся завод «Танеко» (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, горит одна из колонн предприятия. Как рассказали очевидцы, на территории происходит эвакуация. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия в российском городе нет.

Как пишет Baza, в Татарстане также объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). МЧС разослало соответствующие сообщения жителям. Их попросили оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер». «Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА», — пишет Baza.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Утром 11 января приостанавливалась работа четырех российских аэропортов. Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.