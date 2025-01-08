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11:20, 8 января 2025Путешествия

Стало известно о приостановке работы четырех российских аэропортов

Аэропорты Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостанавливали работу
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Сегодня утром приостанавливалась работа четырех российских аэропортов. Об этом написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. К настоящему времени их работа уже возобновилась. При этом за время действия ограничений самолеты не направлялись на запасные аэродромы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул также Кореняко в своем сообщении.

Ранее ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, а также Ижевска и Перми вводились 5 января. Они также были сняты в тот же день.

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