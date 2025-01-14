Стало известно о попытке атаки ВСУ на предприятие в Казани

Mash: ВСУ пытались ударить по заводу Оргсинтез в Казани, начался пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по заводу «Оргсинтез» в Казани. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, обломки одного из сбитых дронов упали на территорию предприятия. О том, какие повреждения оно получило, информации не приводится.

Очевидцы рассказали, что слышали пролет дронов над селом Осиновка. Впоследствии раздался взрыв неподалеку от завода. На месте падения обломков есть задымление, туда направляются сотрудники экстренных служб.

Утром в во вторник, 14 января, в аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичная ситуация сложилась в воздушной гавани Грабцево в Калуге, Гагарин в Саратове и Донское в Тамбове.

Завод «Оргсинтез» — единственный в России производитель поликарбонатов, сэвилена и металлоценового полиэтилена. Он также является одним из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.