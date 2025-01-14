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08:03, 14 января 2025Россия

Власти раскрыли новые данные о пожаре на предприятии в Татарстане

Пресс-служба главы Татарстана: В пригороде Казани загорелась газовая цистерна
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Татарстане после атаки беспилотника произошло возгорание газовой цистерны под Казанью. Подробности о ситуации привела пресс-служба главы Татарстана в Telegram-канале.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны», — сообщили в правительстве республики, добавив, что глава Татарстана Рустам Минниханов выехал на место происшествия.

Никто, предварительно, не пострадал. Последствия атаки беспилотника уже ликвидировали, сообщили власти, добавив, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

ВСУ пытались атаковать Татарстан утром во вторник, 14 января. В Казани на «Оргсинтезе» началось задымление. По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать «Оргсинтез» в Казани с помощью дальнобойного беспилотника «Лютый». Беспилотник, который пытался ударить по промышленному объекту, является репликой турецкого Bayraktar. Он способен пролететь до тысячи километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Завод «Оргсинтез» — единственный в России производитель поликарбонатов, сэвилена и металлоценового полиэтилена. Он также является одним из крупнейших в стране производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.

ЖЗЛ
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