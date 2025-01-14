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14:38, 14 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночого ракетного удара ВСУ по России

МО: Над Черным морем и Брянской областью сбиты ракеты ATACMS и Storm Shadow
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

В ночь на вторник, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории России. Его подробности журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украины выпустила по Брянской области шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, приграничный регион был атакован с помощью 31 беспилотного летательного аппарата. Никто не пострадал, все цели были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Также над акваторией Черного моря сбиты еще две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании»,  — говорится в сообщении ведомства. Министерство анонсировало ответ на действия ВСУ.

ЖЗЛ
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