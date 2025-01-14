Над российским регионом сбили 17 беспилотников ВСУ

Орловский губернатор Клычков: Над регионом сбили 17 беспилотников ВСУ

В ночь на вторник, 14 января, над Орловской областью сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — сообщил губернатор, добавив, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по России более 200 дронов типа PD-2, «Бобер», «Лютый» и UJ-22, а также 5 американских управляемых баллистических ракет ATACMS.

Согласно официальным данным, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская и Саратовская область, а также Татарстан. Минобороны России пока не публиковало сводку о ночных атаках ВСУ.