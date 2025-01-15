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21:41, 15 января 2025Россия

Украинские беспилотники сбили в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 5 БПЛА в Воронежской и Белгородской областях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 18:40 до 18:50 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне в Воронежской области объявили авиационную опасность. Находящихся дома жителей губернатор призвал укрыться в комнатах без окон. Тем, кого воздушная тревога застала на улице, Гусев рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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