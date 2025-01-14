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18:25, 14 января 2025Россия

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал чиновник.

Находящихся дома жителей он призвал укрыться в комнатах без окон. Тех, кого воздушная тревога застала на улице, Гусев призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.

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