Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал чиновник.

Находящихся дома жителей он призвал укрыться в комнатах без окон. Тех, кого воздушная тревога застала на улице, Гусев призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.